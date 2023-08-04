Топ-8 витаминов и микроэлементов для волос и ногтей

В12

Под страшным словом холотранскобаламин скрывается известный всем витамин В12. Это витамин мясоедов — он не содержится в растительной пище, а только в мясе, рыбе и моллюсках, а также молочных продуктах.

Самым этичным вегетарианцам можно охотиться на него в виде пищевых добавок. На такие жертвы необходимо идти, так как В12 участвует в синтезе ДНК, что жизненно важно для быстроделящихся клеток, а это волосы и ногти в первую очередь.Ведь волосы растут в среднем на 13 сантиметров в год, а ногти — на 3 миллиметра в месяц.

В12 необходим для формирования красных кровяных телец, в чьи задачи входит доставка кислорода в ткани тела, в том числе, к волосяным фолликулам и к ложу ногтя.

Цианокобаламин (тот же В12, циркулирующий в крови) стимулирует функции иммунной системы, повышая потребление кислорода клетками, обеспечивает адаптацию к длительным физическим нагрузкам и стрессам, а также препятствует развитию нервных расстройств и необходим для образования эритроцитов.

Недостаток витамина В12 можно заподозрить по ломким и сухим волосам и ногтям, по потемнению пластинки ногтя и по искривлению ногтей. Также следует обратить внимание на бледный вид. У врачей даже существует специальный диагноз — B12-дефицитная анемия, которая развивается при недостатке соответствующего витамина.

Кобальт, марганец, медь, селен

Хотя эти элементы у многих вызывают ассоциации только с периодической таблицей Менделеева, они необходимы в биологии красоты.

Селен — природный антиоксидант, защищающий клетки от повреждений свободными радикалами. Несмотря на подозрительное название, селен нейтрализует действие тяжелых металлов и тормозит процессы старения. Недостаток селена проявляется в виде усталости, переутомления, снижении работоспособности, нарушении сна, выпадении волос, дистрофических изменений ногтей, преждевременного старения.

Марганец необходим для метаболизма протеинов, липидов и аминокислот. Недостаток марганца может быть одной из причин ранней седины, так как при недостатке элемента не происходит активации энзимов, способствующих восстановлению волос.

Обмен витаминов С, Е и группы В нормально протекает только в присутствии марганца. Он влияет на процессы образования и роста новых клеток, помогает заживлению тканей, работе мозга и правильному метаболизму. Без этого микроэлемента невозможно поддержание целостности кожного покрова. При дефиците марганца могут развиться аллергия, дерматозы, быстрая утомляемость, ощущения слабости и головокружения. Недостаток марганца может послужить причиной плохого настроения, мышечной боли и избыточного веса.

Медь — третий по количественному содержанию металл в организме человека. Этот микроэлемент участвует в метаболизме других металлов, таких как железо, а также необходим для развития соединительной ткани. Более того, медь — один из главных компонентов красоты, поскольку без нее становится невозможной выработка коллагена и эластина, отвечающих за молодость и подтянутость кожи, цвет и блеск волос.

Кобальт — входит в состав В12 (скрывается под часть корня «кобала», например, кобаламин в метаболитах витамина) и необходим для его нормального обмена в организме. Также кобальт необходим для усвоения витамина С и регуляции антиоксидантов, продливающих красоту и молодость клеток кожи и волос.

Кобальт помогает восстановлению (регенерации) клеток, тканей органов и систем организма после тяжелых заболеваний. Кобальт и марганец предупреждают раннюю седину в волосах, улучшают их состояние. Недостаток проявляется, в том числе выпадением волос.

Кальций

Считается, что кальций укрепляет ногти. Но только не учеными. Исследования не подтверждают этот тезис, так как ноготь состоит не из кальция, как кости и зубы, а из слоев белка керотина. Зато кальций необходим для здоровья волосяных фолликулов и, соответственно, для роста и предотвращения гибели волоса. Достаточное количество этого элемента в крови еще не гарантирует, что телу этот минерал пойдет впрок. Для усвоения потребуется витамин D, для синтеза которого необходимы ультрафиолетовые солнечные лучи.

Цинк

Элемент, прославленный своей пользой для роста и здоровья волос и ногтей является одним из важнейших компонентов здоровья. Минерал является составных компонентом более чем 200 энзимов, которые обеспечивают целый спектр обменных процессов.

В частности цинк поддерживает протеиновую структуру волосяных фолликулов и ногтевой пластины. Более того, волосяной стержень — это белковая структура, что также подразумевает достаточное количество цинка для здорового метаболизма.

Цинк улучшает цвет лица, влияя на процессы регенерации кожи, препятствует образованию свободных радикалов, предотвращая старение, и регулирует гормональный баланс, препятствуя появлению акне и угрей. Кроме того, цинк участвует в поддержании коллагеновых волокон, которые придают коже упругость, препятствуя образованию морщин, растяжек и целлюлита. Недостаток этого металла можно распознать по появлению белые пятен на ногтях.

Магний

Для здоровья волос и ногтей магний играет примерно такую же роль, как цинк, марганец и другие минеральные вещества, так как участвует в 300 обменных процессах и способствует делению клеток. Проблемы с выработкой коллагена также связаны недостатком этого макроэлемента. Дефицит, кроме выпадения волос и ломкости ногтей ,также проявляется в постоянной усталости и судорогах.