Всё о пищевой ценности батата и его пользе для здоровья

Размер порции: 1 батат среднего размера
Калории: 112 ккал
Жиры: 0 г
Насыщенные жиры: 0 г
Углеводы: 26 г
Пищевые волокна: 4 г
Сахар: 5 г
Белки: 2 г
Калий: 438 мг (12% суточной нормы)
Магний: 32 мг (8% суточной нормы)
Кальций: 39 мг (3% суточной нормы)
Железо: 0,8 мг (3% суточной нормы)
Витамин С: 3 мг (5% суточной нормы)
Витамин В6: 0,3 мг (15% суточной нормы)
Витамин А: 18 443 МЕ (386% суточной нормы)
Польза батата для здоровья
Помогает сохранить зрение
Витамин А, который содержится в батате, помогает поддерживать зрение и здоровье глаз. Кроме того, исследования показывают, что большее потребление витамина А и бета-каротина может уменьшить риск развития катаракты.
Поддерживает иммунитет
Витамин А также играет важную роль и в других функциях организма, включая клеточную связь, рост и разделение. Недавнее исследование показывает, что он играет решающую роль и в повышении иммунитета.
Может помочь снизить кровяное давление и риск инсульта
Батат содержит как калий, так и магний, оба из которых участвуют в поддержании кровяного давления. Исследования показывают, что диеты, богатые калием, могут помочь обеспечить здоровое сердце, снижая кровяное давление и даже защищая от инсульта.
Может снизить уровень «плохого» холестерина
Полезная растительная клетчатка в этом овоще может помочь снизить уровень липопротеинов низкой плотности (он же «плохой» холестерин), а также риск сердечных заболеваний, ожирения и диабета 2-го типа.
Способствует долголетию
Батат и мякоть апельсина считаются одними из лучших источников бета-каротина, антиоксиданта, который является провитамином витамина А. Антиоксиданты, такие как бета-каротин, как известно, помогают защитить организм от повреждения свободными радикалами.
Теперь вы получите ответы на ключевые вопросы о батате.
Батат полезнее, чем белый картофель?
«И батат, и белый картофель богаты питательными веществами», — говорит магистр наук, сертифицированный диетолог и сооснователь Culina Health Ванесса Риссетто (Vanessa Rissetto). «Белый картофель и батат сопоставимы по содержанию калорий, белков и углеводов, но в белом картофеле много калия, а в батате много витамина А», — добавляет она. Батат также имеет немного больше клетчатки, но они оба могут стать отличным выбором, а их чередование поможет вам получить преимущества и того, и другого.
В батате содержится много сахара?
Хотя в этом клубне содержится природный сахар, лишнего сахара в нем нет (если только вы не добавляете его во время приготовления). На самом деле, батат может быть отличным дополнением к диабетической диете. Распространенное заблуждение состоит в том, что диабетики должны полностью избегать углеводов. Что действительно имеет значение, так это тип углеводов, размер порций и их распределение в течение дня.
Батат считается пищей с низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки. Это означает, что он очень медленно расщепляется до глюкозы, предотвращая скачок уровня сахара. Но вы должны быть осторожны с тем, как вы его готовите. «Вареный батат имеет низкий гликемический индекс, который равен 44, но при выпечке в течение 45 минут гликемический индекс получает значение 94», — отмечает Риссетто.
Батат — это то же самое, что и ямс?
Хотя многие американцы используют эти названия взаимозаменяемо, на самом деле, эти два овоща не связаны. Ямс выращивается в основном в Африке и Азии. Ищите цилиндрическую форму с черной или коричневой кожицей, похожей на кору, а также белой, фиолетовой или красноватой мякотью. Они суше, чем батат, а также содержат больше крахмала и часто встречаются только в международных супермаркетах.
Настоящий батат можно легко найти в продуктовых магазинах США. Так из-за чего же эта путаница в названии? В США выращивают два основных сорта батата: с белой мякотью и оранжевой. По-видимому, оранжевый сорт появился на американском рынке всего несколько десятилетий назад. Чтобы отличить их друг от друга, производители начали продавать их как ямс. Поэтому оранжевый батат часто ошибочно имеет неверное название в магазинах.
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