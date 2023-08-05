Келин: Минобороны Британии распространяет ложные данные о продвижении ВСУ

00:00 2023-08-05

Посол России в Лондоне Андрей Келин опроверг слухи о продвижении украинской армии в ходе контрнаступления.

5 августа посол России в Великобритании Андрей Келин дал интервью журналистам американского телеканала CNN, где публично заявил, что он знаком с отчётами британского Министерства обороны о положении дел в зоне проведения российской спецоперации. По данным Келина, оборонное ведомство Великобритании распространяет сведения о продвижении украинской армии после начатого Киевом контрнаступления.

При этом Андрей Келин заверил, что информация британского Минобороны о продвижении группировки ВСУ на поле боя в корне не соответствует действительности.