Минобороны США и Польши обсудили ситуацию с «Группой Вагнера» в Беларуси

5 августа шеф американского Пентагона Ллойд Остин провёл телефонные переговоры с главой Министерства обороны Польши Мариушем Блащаком, обсудив с ним тему размещения подразделений "Группы Вагнера" в Республике Беларусь. По итогам переговоров в Минобороны США сообщили, что поддерживают Варшаву в её ответе Минску на инцидент с двумя вертолётами.

Накануне МИД Польши сообщил, что два вертолёта вооружённых сил Беларуси якобы пересекли польское воздушное пространство, однако в белорусском Минобороны опровергли достоверность данной информации.