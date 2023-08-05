Старовойт: ВСУ сбросили бомбу с дрона на Рыльск в Курской области

5 августа губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в соцсетях, где рассказал, что беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Украины сбросил взрывное устройство на приграничный населённый пункт Рыльск. По данным Старовойта, в результате инцидента пострадавших среди мирного населения не выявлено.

Также Роман Старовойт сообщил, что из-за взрыва украинской бомбы оказалось повреждено остекление Покровского храма и два других здания, расположенных на территории Рыльска.