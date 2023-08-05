Рогов сообщил о громком взрыве и пожаре в районе Крымского моста

В ночь на субботу, 5 августа, глава совета при правительстве Запорожской области Владимир Рогов написал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что возле села Яковенково в районе Крымского моста очевидцы массово рассказывают о звуках громкого взрыва.

По словам Рогова, после взрыва в Яковенково начался пожар, а освещение Крымского моста было экстренно отключено.

Также Владимир Рогов отметил, что по предварительной информации, Крымский мост мог быть атакован украинскими войсками, однако сооружение не пострадало.