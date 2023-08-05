Politico: пилотов ВСУ будут учить английскому перед тренингами на F-16

01:10 2023-08-05

Издание Politico утверждает, что украинских лётчиков будут обучать английскому языку до начала тренировок на американских истребителях.

Журналисты американской газеты Politico со ссылкой на инсайдеров сообщили, что до того, как пилоты вооружённых сил Украины начнут обучаться управлению истребителями F-16, их сперва обучат английскому языку. По данным Politico, к текущему моменту ВСУ отобрали 32 кандидата на обучение управлению самолётами F-16, однако английских среди них знают лишь восемь человек.

Характерно, что 32-ух украинских лётчиков хватит для двух эскадрилий истребителей F-16, хотя данные самолёты до сих пор не были поставлены Киеву.