Politico: пилотов ВСУ будут учить английскому перед тренингами на F-16

Журналисты американской газеты Politico со ссылкой на инсайдеров сообщили, что до того, как пилоты вооружённых сил Украины начнут обучаться управлению истребителями F-16, их сперва обучат английскому языку. По данным Politico, к текущему моменту ВСУ отобрали 32 кандидата на обучение управлению самолётами F-16, однако английских среди них знают лишь восемь человек.

Характерно, что 32-ух украинских лётчиков хватит для двух эскадрилий истребителей F-16, хотя данные самолёты до сих пор не были поставлены Киеву.