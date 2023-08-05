Володин: США ищут спасение в новом конфликте, готовя украинский сценарий для Тайваня

5 августа спикер Госдумы России Вячеслав Володин публично заявил, что правительство Соединённых Штатов осознало неудачность своей тактики в отношении Украины, из-за чего американское государство стремительно утрачивает доминирующее положение в мире. По мнению Володина, руководство Вашингтона хочет выйти из сложившегося положения путём начала нового конфликта.

При этом Вячеслав Володин уверен, что в ближайшее время США хотят начать боевые действия на Тайване, воплотив на нём украинский военный сценарий .