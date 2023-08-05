«КоммерсантЪ»: в деле о покушении на Собчак и Симоньян появилась школьница

5 августа журналисты информагентства "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник в силовом аппарате России рассказали, что следователи узнали о причастности некой 16-летней Анастасии к делу о подготовке нападения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Известно, что покушения на популярных журналисток готовили представители неонацистской группировки "Параграф".

По данным "Коммерсанта", члены "Параграфа" завербовали школьницу, которая заманивала мигрантов в безлюдные места, где неонацисты совершали на них нападения, фиксируя происходящее на видео для последующей их публикации в соцсетях.