Школьница из Москвы едва не умерла при попытке похудеть по методике из TikTok

13-летней Лизе (имя изменено) из Москвы неожиданно стало плохо, и она лишилась чувств. Мама вызвала скорую, заподозрив суицид.

Но, как уточняет Супер.ру, у девочки ткой цели не было. Она просто пыталась экстремально похудеть.

Школьница для этого выпила 25 таблеток слабительного, о препарате узнала из TikTok от блогера Александры Котской, имеющей 3 миллиона подписчиков.

Горе-блогер на всю свою аудиторию однажды рассказала, как за пару часов с помощью таких таблеток похудела перед свиданием. Лиза тоэе решила повторить трюк Котской, однако потеряла не килограммы, а сознание.

Как уточняет издание, сейчас жизни девочки ничто не угрожает.