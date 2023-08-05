War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал о провале контрнаступления ВСУ

В субботу, 5 августа, обозреватель издания The War Zone Говард Альтман опубликовал новую колонку, в которой заявил, что армия Украины отошла от тактики штурма российских линий обороны, перейдя к точечным артиллерийским ударам. По мнению Альтмана, резкая смена плана на бой в Генштабе ВСУ является персональным сигналом Владимира Зеленского для всего блока НАТО.

Автор статьи в War Zone полагает, что изменив стратегию, Зеленский сообщил Североатлантическому альянсу о кране планов Запада на широкомасштабную контрнаступательную операцию ВСУ.