Дочь Шойгу и блогер Столяров объявили о расставании

Вечером 5 августа российский блогер Алексей Столяров и дочь министра обороны России Ксения Шойгу пообщались с журналистами, публично заявив, что несколько месяцев назад они расстались. Известно, что Столяров и Шойгу встречались с 2019 года, а в 2021 году у них родилась дочь Милана.

По словам Алексея Столярова и Ксении Шойгу, их расставание обусловлено нехваткой времени на отношения, однако они до сих пор проводят много времени вместе, дабы Милина не ощутила последствий разрыва романтической связи между родителями.