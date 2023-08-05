ГПК Беларуси: беженец умер из-за издевательств польских пограничников

5 августа пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси сообщила, что на участке польско-белорусской границы скончался беженец из Египта. Известно, что египтянин был задержан и избит польскими пограничниками, которые отобрали у него деньги, выдворив на территорию Беларуси через калитку для животных с применением слезоточивого газа.

Пострадавшего гражданина Египта несколько десятков метров нёс друг из Сирии, которого также выдворили сотрудники погранслужбы Польши. Позднее египтянин скончался.