Яблоньский: Польша может закрыть границу с Беларусью из-за «Группы Вагнера»

5 августа репортёры американского телеканала CNN взяли интервью у заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского, который публично заявил, что ведомство прорабатывает возможность полного закрытия границы с Беларусью для её "изоляции". По словам Яблоньского, администрация Варшавы может закрыть свои КПП на границе Беларуси из-за присутствия в ней бойцов Wagner Group.

Накануне в Министерстве обороны Польши сообщили, что вертолёты вооружённых сил Беларуси Ми-8 и Ми-24 якобы нарушили польское воздушное пространство в районе населённого пункта Беловеж, зайдя на его территорию из Брестской области, где проходили учения белорусских военных с сотрудниками "Группы Вагнера".

Позднее польское внешнеполитическое ведомство адресовало Минску ноту протеста за инцидент с вертолётами, однако в Минобороны Беларуси опровергли информацию о заходе своих вертолётов в воздушное пространство Польши. Также в Министерстве обороны РБ предоставили Варшаве данные объективного контроля, доказывающие, что вертолёты не заходили в польское воздушное пространство.

Министр обороны Польши Маруш Блащак утверждает, что польская группировка войск на границе Беларуси будет увеличена для купирования любых возможных угроз. Также Блащак рассказал о переброске польских ударных вертолётов к белорусской границе.