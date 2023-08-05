Зеленский заявил, что под давлением Запада может пойти на переговоры с Москвой

Как рассказал автор статьи в иностранном источнике, в среду Зеленский сообщил своим дипломатам о том, что «ситуация станет еще более сложной, поскольку в ближайшие месяцы усилится давление с целью найти способы вести мирные переговоры».

Кроме того в материале издания говорится о том, что руководство Киева очень старается сохранить поддержку со стороны западных стран. Но это сделать все сложнее и сложнее, потому что изнурительное контрнаступление, которое несет большие потери Украине и дорого обходится Западу, не дало никаких результатов за целых два месяца.

Также автор статьи считает, что Украине необходимо расширять поддержку извне, привлекая новые страны, которые до этого желали сохранять нейтралитет. Но сделать это в реальности очень сложно, а может быть и вообще невозможно.