Минск обвинил силовиков Польши в издевательствах, приведших к смерти беженца из Египта в приграничной зоне

5 августа польские пограничники вынудили перейти через границу на белорусскую сторону беженца из Египта, который находился в тяжелом состоянии. Он умер, не успев дождаться медицинской помощи, оказавшись на территории Беларуси.

Перед тем как выгнать беженца из страны, пограничники Польши жестоко его избивали. Вместе с ним в соседнее государство был выдворен другой беженец из Сирии, он помогал товарищу, который после побоев уже не мог сам передвигаться.

Когда подоспела медицинская бригада, врачам осталось только констатировать смерть, помочь избитому гражданину Египта они уже не могли.

В Пограничном комитете Беларуси отметили жестокость польского руководства, которое продолжает «политику геноцида в отношении беженцев с Востока, пользуясь «слепостью и глухотой» международных правозащитных организаций».