Ксения Шойгу сделала объявление о расставании с мужем Алексеем Столяровым

Дочь главы Минобороны России Ксения Шойгу заявила, что расстается с мужем, блогером Алексеем Столяровым, сообщает Газета.ру со ссылкой на 360 ТВ.

Она рассказала об этом в Алабино после закрытия Чемпионата РФ по гонкам с препятствиями и «Гонки героев» для любителей, которые пара курировала.

Мы уже довольно давно парой не являемся. Но при этом остаемся партнерами и близкими друзьями, — рассказала Ксения.

Столяров при этом пояснил, что они рассталась несколько месяцев назад, но стараются не дистанцироваться, чтобы заботиться о своей дочери Милане. По словам блогера, он много времени проводит со своим ребенком.

Столяров и дочь главы Минобороны РФ познакомились на «Гонке героев» в 2019-м году. Отношения пара узаконила в 2021-м году.

Ранее Столяров опроверг сообщения о якобы его отъезде в Дубай и уточнил, что не намерен покидать Россию и находится сейчас в Нижнем Новгороде.