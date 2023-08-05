Зеленский может оставить Украину без союзников, если не изменит свое поведение

Неправильные действия Киева по отношению к Польше и Великобритании могут оставить Украину без поддержки главных и самых верных союзников.

В статье автор вспомнил эпизод вызова в украинское МИД польского посла Бартоша Цихоцкого из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача. Как известно, он обвинил Украину в неблагодарности по отношению к польской стороне. Такая тактика поведения украинского руководства, по мнению западных союзников, — это игра с огнем.

Второй случай, о котором напомнил автор публикации, это увольнение украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко. Его убрали с поста после критики слов Зеленского о британском министре Бене Уоллесе.