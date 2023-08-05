Яблоньский: бойцы «Группы Вагнера» пытались попасть в Польшу из Беларуси

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский дал новое интервью журналистам американского телеканала CNN, где публично заявил, что недавно представители "Группы Вагнера" якобы пытались проникнуть на польскую территорию из Республики Беларусь.

По словам Яблоньского, с территории Беларуси исходит реальная угроза в адрес Польши, ввиду чего польские войска продолжают концентрироваться в приграничье на случай непредвиденных ситуаций. Также замглавы внешнеполитического ведомства Польши добавил, что Варшава рассматривает возможность закрытия всех пунктов пропуска на белорусской границе.

При этом Павел Яблоньский подчёркивает, что в Министерстве обороны Польши ожидают дальнейшей эскалации в приграничной территории, однако Варшава не собирается "отступать" перед возможными угрозами. Аналогичные заявления накануне сделали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и лидер польского Минобороны Мариуш Блащак.

Характерно, что в начале августа польское Министерство обороны обвинило два белорусских вертолёта в нарушении своего воздушного пространства. В ответ на обвинения Минобороны Беларуси передало польским коллегам данные объективного контроля, доказывающие, что вертолёты РБ не заходили на польскую территорию.

Кроме того, в субботу пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси рассказала, что в приграничной территории египетский мигрант скончался после издевательств со стороны польских силовиков.