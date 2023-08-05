Макгрегор: Зеленский зол из-за отказа США предоставить «ядерный зонтик» Киеву

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор утверждает, что ранее Владимир Зеленский верил в способность правительства Соединённых Штатов предоставить Украине "ядерный зонтик", тем самым распространив на украинское государство гарантии безопасности, характерные для стран-участниц Североатлантического альянса.

По данным Макгрегора, когда Зеленский осознал, что Белый дом не поделится своим "ядерным зонтом" с Украиной, он был крайне разочарован, а позднее и вовсе пришёл в ярость, публично демонстрируя своё недовольство отказом Вашингтона защищать чужое государство как свои собственные территории.

При этом Дуглас Макгрегор считает, что Владимир Зеленский испытал схожие эмоции после саммита блока НАТО в Вильнюсе, который прошёл 11-12 июля. Тогда Зеленский также верил, что Украина может быть приглашена в Североатлантический альянс, однако саммит НАТО в Литве завершился, а Украину в блок так и не пригласили.

Примечательно, что позднее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал неактуальными присоединение Украины к НАТО в случае, если её Вооружённые силы потерпят поражение по итогам российской спецоперации.

Владимир Зеленский практически незамедлительно прокомментировал резонансное высказывание Столтенберга, назвав его "абсурдным". Помимо прочего, Зеленский потребовал, чтобы Альянс огласил хотя бы примерные временные сроки принятия Украины в свои ряды.