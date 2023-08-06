Глава Беларуси поздравил транспортные войска страны с Днем железнодорожника

Александр Лукашенко поздравил представителей транспортных войск Беларуси с профессиональной праздничной датой. Он отметил, что уникальный род войск был основан в 1976 году, когда в Барановичах организовали 1-й железнодорожный батальон.

В поздравлении глава Республики подчеркнул, что «железнодорожные соединения и воинские части играют важную роль в укреплении обороноспособности страны, боеспособности и мобильности Вооруженных Сил».

По словам Лукашенко, личный состав этого рода войск — это высоко квалифицированные специалисты, которых отличает профессиональное мастерство. Президент отметил, что воины-железнодорожники делают серьезный вклад в осуществление задач государства.

Александр Лукашенко выразил благодарность представителям транспортных войск за труд и преданность своему государству и своему народу. Глава страны передал личному составу, а также ветеранам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, больших успехов для процветания Республики Беларусь.