В Киеве на монумент Родина-мать водрузили герб Украины

10:52 2023-08-06

На статую Родина-мать в украинской столице водрузили герб Украины.

В Киеве заканчивается водружение герба Украины на всеми известный монумент столицы Родина-мать.

Ранее на щите был изображен герб Советского Союза. Однако, в итоге советский герб демонтировали и поместили на его место украинский трезубец.