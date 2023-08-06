В Киеве на монумент Родина-мать водрузили герб Украины

В Киеве заканчивается водружение герба Украины на всеми известный монумент столицы Родина-мать.
Ранее на щите был изображен герб Советского Союза. Однако, в итоге советский герб демонтировали и поместили на его место украинский трезубец.
В Киеве заканчивается водружение герба Украины на всеми известный монумент столицы Родина-мать.
Ранее на щите был изображен герб Советского Союза. Однако, в итоге советский герб демонтировали и поместили на его место украинский трезубец.
Оксана Храмова
Михаил Подоляк, советник главы администрации украинского президента, сделал заявление. Киев будет относиться к Польше как к близкому другу лишь до момента завершения СВО. Потом отношения станут конкурентными.