Белоусов: Россия готова приступить к развитию отрасли беспилотных авиационных систем

По сообщению Белоусова, развитием новой отрасли готов заняться проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023».

Вице-премьер рассказал о наличии всей необходимой линейки для производства аппаратов, «за исключением отдельных компонентов». Далее он добавил, что линейка самих беспилотных авиационных систем «практически полная» и есть образцы, которые обгоняют мировые достижения.

Стратегия развития сферы беспилотной авиации была утверждена руководством России в конце июня. Базироваться новая отрасль будет на уже имеющемся опыте применения беспилотных систем авиации.