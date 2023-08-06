Дочь Ларисы Гузеевой устроилась на работу гримершей
13:52 2023-08-06
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова до недавнего времени частенько попадала в скандалы. Лариса Андреевна всегда поддерживала наследницу, уверяя, что девушка скоро перерастет свой переходный возраст.
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12:52
Светлана Калиновская
Житель Индии побил рекорд, расколов головой более 270 грецких орехов
Навин Кумар, имеющий звание мастера боевых искусств, расколол лбом 273 ореха. 27-летний мужчина тем самым побил рекорд по числу разбитых грецких орехов головой за минуту. В секунду индиец раскалывал в среднем 4,5 ореха.
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