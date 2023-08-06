Уход за крыжовником после сбора урожая: что нужно делать, чтобы подготовить кустарник к следующему сезону

Урожай крыжовника собран, но это не означает, что дальнейший уход за кустарником не нужен. Он нуждается в регулярном поливе.

Чтобы кустик восстанавливал силы, потраченные на производство урожая, его обязательно поливать один раз в месяц отстоявшейся водой вплоть до заморозков. На один куст должно уходить не менее 50 литров воды.

И не забываем про удобрения, которые необходимы, чтобы на следующий год у крыжовника хватило ресурсов для развития почек. В грунт необходимо заделать смесь из одной ложки сульфата калия и пяти ложек суперфосфата.