Дочь Ларисы Гузеевой устроилась на работу гримершей
14:52 2023-08-06
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова до недавнего времени частенько попадала в скандалы. Лариса Андреевна всегда поддерживала наследницу, уверяя, что девушка скоро перерастет свой переходный возраст.
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15:52
Светлана Калиновская
Звезду турецкого кино Мерьем Узерли включили в перечень самых красивых женщин
Мерьем Узерли мировую известность получила после роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век». Актриса продолжает строить успешную карьеру и снимается в рекламных роликах очень многих брендов. А теперь имя звезды увековечено еще и в списке самых красивых женщин планеты всех времен.
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