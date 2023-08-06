Дочь Ларисы Гузеевой устроилась на работу гримершей

Звезду турецкого кино Мерьем Узерли включили в перечень самых красивых женщин

Мерьем Узерли мировую известность получила после роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век». Актриса продолжает строить успешную карьеру и снимается в рекламных роликах очень многих брендов. А теперь имя звезды увековечено еще и в списке самых красивых женщин планеты всех времен.