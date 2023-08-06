Нутрициолог рассказала, чем чревато употребление продуктов с истекшим сроком годности

На самом деле продуктов, у которых нет ограничения по срокам годности очень немного: это соль, сахар и уксус. С остальными нужно быть предельно внимательными.
Несвежие молочные продукты могут привести к расстройствам из-за кишечной палочки и стафилококка. Мясо тоже без замораживания хранится в холодильнике не более пары дней. В морозильной камере этот срок может увеличиваться и до полутора лет.
Безопасно есть шоколад с белым налетом, поскольку это всего лишь выступивший жир. А вот заплесневелый хлеб или крупы с истекшим сроком годности есть категорически нельзя.
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