Нутрициолог рассказала, чем чревато употребление продуктов с истекшим сроком годности

На самом деле продуктов, у которых нет ограничения по срокам годности очень немного: это соль, сахар и уксус. С остальными нужно быть предельно внимательными.

Несвежие молочные продукты могут привести к расстройствам из-за кишечной палочки и стафилококка. Мясо тоже без замораживания хранится в холодильнике не более пары дней. В морозильной камере этот срок может увеличиваться и до полутора лет.

Безопасно есть шоколад с белым налетом, поскольку это всего лишь выступивший жир. А вот заплесневелый хлеб или крупы с истекшим сроком годности есть категорически нельзя.