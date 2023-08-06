Крахмальная обработка станет для огородной культуры катализатором роста

Обработка растений на основе крахмала убережет их от вредителей и поможет росту. Проводить ее необходимо каждую неделю.

Картофельный или кукурузный крахмал заливается водой и варится до получения клейкой массы. Потом его нужно остудить, влить 5 миллилитров йода, перемешать и разбавить концентрат в ведре воды.

Теперь раствор нужно перелить в распылитель, и можно смело приступать к опрыскиванию культур. Они точно скажут вам спасибо.