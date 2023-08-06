Восстановительные удобрения для клубники: чем актуально подкормить ягодные кустики в августе

Среди наиболее действенных средств нашатырная подкормка. В прогретую за день воду добавляется две-три ложки нашатырного спирта, и раствором поливается клубника.
Второй вариант это комплексный концентрат, для приготовления которого нужно растворить в горячей воде чайную ложку борной кислоты, и вылить в ведро. Затем добавляется 10 литров воды,120 граммов золы, два стакана сыворотки от молока и 0,5 чайной ложки йода.
Останется только перемешать полученное удобрение, и приступать к поливу.
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