Восстановительные удобрения для клубники: чем актуально подкормить ягодные кустики в августе

Среди наиболее действенных средств нашатырная подкормка. В прогретую за день воду добавляется две-три ложки нашатырного спирта, и раствором поливается клубника.

Второй вариант это комплексный концентрат, для приготовления которого нужно растворить в горячей воде чайную ложку борной кислоты, и вылить в ведро. Затем добавляется 10 литров воды,120 граммов золы, два стакана сыворотки от молока и 0,5 чайной ложки йода.

Останется только перемешать полученное удобрение, и приступать к поливу.