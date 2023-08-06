Хирург Шаров рассказал, какие пластические операции самые опасные

Хотя ее считают простой, с такой процедурой связано большинство смертей в эстетической медицине: и во время процедуры, и после. По словам пластического хирурга, особенно опасна липосакция больших объемов жира.

Вторая по опасности операция — по уменьшению и подтяжке груди. Дело в том, что ввиду напряжения и нагрузки на швы заживление здесь может занять больше времени, нежели обычно. Также замедляет восстановление обязательное после операции сдавливающее корректирующее белье, имеется риск образования плотных рубцов, а то и язв.

Третье место, подчеркнул хирург, занимает ринопластика. В частности, порядка 30% первичных операций завершаются вторичными манипуляциями, а 50% вторичных — требуют третичной ринопластики.

Доктор советует перед пластикой консультироваться у профессионалов, выбирать проверенные клиники, имеющие необходимые лицензии и надежное оборудование. Безопасность, напомнил Шаров, всегда должна быть на первом месте.