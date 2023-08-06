Низкоинтенсивные аэробные занятия улучшают когнитивные функции у пожилых людей

Прогулки на свежем воздухе, занятия йогой или на велотренажере не только улучшают физическое состояние, но и способствуют сохранению когнитивных возможностей головного мозга у людей в возрасте. В эксперименте принимали участие две группы людей в возрастном диапазоне от 55 до 78 лет.

Одна группа трижды в неделю занималась на велотренажерах в низкоинтенсивном режиме. Другая вела привычный образ жизни без изменений.

После эксперимента тесты мозговой активности показали, что у тех, кто занимался на велотренажерах мозг работал эффективнее по сравнению с контрольной группой.