Низкоинтенсивные аэробные занятия улучшают когнитивные функции у пожилых людей

Прогулки на свежем воздухе, занятия йогой или на велотренажере не только улучшают физическое состояние, но и способствуют сохранению когнитивных возможностей головного мозга у людей в возрасте. В эксперименте принимали участие две группы людей в возрастном диапазоне от 55 до 78 лет.
Одна группа трижды в неделю занималась на велотренажерах в низкоинтенсивном режиме. Другая вела привычный образ жизни без изменений.
После эксперимента тесты мозговой активности показали, что у тех, кто занимался на велотренажерах мозг работал эффективнее по сравнению с контрольной группой.
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