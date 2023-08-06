В Китае обнаружили останки неизвестной ранее эволюционной линии людей

Ученые проанализировали окаменевшие останки: челюстную кость, фрагмент черепа, некоторые кости ног гоминина, возраст которого около 300 тысяч лет. Они были найдены на территории Восточного Китая. Как уточняют эксперты, у кости челюсти — уникальные особенности. Они напоминают черты и современных людей, и их родственников — гоминидов позднего плейстоцена.

У владельца челюсти при этом не было подбородка. Это свидетельствует о его тесном родстве с более древними видами. Особь больше всего напоминала вид Homo erectus, то есть — человека прямоходящего. Пытаясь определить вид останков, ученые предположили, что окаменелости представляют собой линию более близкую к Homo sapiens. То есть, это мог быть гибрид современного человека и древнего гоминида.