Загореть и не сгореть: готовить кожу к солнцу необходимо за два месяца до отпускного сезона

Подготовка к загару начинается за два месяца до того, как вы планируете посещать пляж. И заключается она в приеме витаминов, особенно витамина Д, каротиноидов, ресвератрола, пикногенола и астаксантина.

Желательно не только налечь на витаминно-минеральные комплексы после консультации с врачом, но и скорректировать рацион. Принципиально важно есть продукты, богатые омега-3, которые спасут кожу от шелушения и образования мелких морщин при загаре.

Если у вас нет противопоказаний, можете готовить морскую рыбу жирных сортов. Главное, не переборщить с количеством, чтобы потом не бороться с лишними килограммами.