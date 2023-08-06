Рыбалка летом в августе: в это время проходит затишье у хищников

К концу месяца вода в водоемах становится прозрачнее, что накладывает дополнительны требования на снасти и маскировку рыбака.

Окрепшей молоди теперь легче уходить от хищника, поэтому последний весьма охотнее начинает клевать на малька.

Август дает, где разгуляться, особенно с середины месяца. Возрастает активность окуня, что теперь не всегда может угнаться за повзрослевшей рыбой.

Летняя рыбалка на спиннинг или дорожку на окуня будет высокоэффективна, если в качестве живца взять малька. Щуку, голавль и язь останутся довольны лягушонком на крюке. Плотву ловим на кузнечика в прибрежных зарослях.

С середины месяца «воскресает» судак, а уже к концу августа его клев становится уверенно стабильным. Порадует рыбаков и очередной жор красноперки, сома, уклейки и сазана.

А вот карась, наоборот, с середины августа начинает терять былую активность.

ВАЖНО!

В августе вода перестает цвести, ветер гонит отмершие водоросли к берегу и на отмели, куда затем приплывает и рыба.

К береговой линии приплывает не только минная рыба, но и хищник: здесь полно насекомых, моллюсков и рачков. Стаи окуней активно атакуют мелкую рыбу, поднимая к поверхности кучу пузырьков и создавая ощущение, что вода кипит.

Рыбалка летом в августе позволяет рыбаку облавливать перспективные места и днем, однако ближе к обеду удочки все же стоит свернуть.

С середины августа оживает подлещик и переходит в стадию активного жора.