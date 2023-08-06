6 болезней, которые повышают риск инфаркта в несколько раз

Грипп

Грипп – одно из заболеваний, который существенно повышает риск развития инфаркта и инсульта. Как показало исследование, проведенное специалистами Лондонской школы гигиены и тропической медицины, риск резко повышается в первые дни после постановки диагноза. Впрочем, вакцинация помогает снизить опасность и защитить вас не только от гриппа, но и от инфаркта.

Бронхит

Согласно результатам исследования, опубликованного в издании New England Journal of Medicine, эта респираторная инфекция повышает риск сердечного приступа в пять раз, а инсульта – втрое. Самый опасный период – первые несколько дней после постановки диагноза, но в течение трех месяцев после выздоровления он постепенно сходит на нет.

Пневмония

В шесть раз повышается риск сердечного приступа у людей, госпитализированных с пневмонией, согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии. Причем самое неприятное в том, что повышенный риск сохраняется в течение как минимум пяти лет после госпитализации. Если вы перенесли пневмонию, вам нужно быть особенно внимательным и ни в коем случае не пропустить ранние симптомы проблем с сердцем.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП)

Исследование, в котором приняли участие почти 35 тысяч пациентов, подтвердило прямую связь между перенесенными инфекциями мочеполовых путей и повышенным риском сердечного приступа и инсульта – 40 и 150 процентов соответственно.

Сепсис

Люди, которые перенесли заражение крови, остаются в группе повышенного риска заболеваний сердца и инсульта еще долгое время после полного выздоровления. Дело в том, что сепсис вызывает системное воспаление, которое сохраняется в организме длительное время после излечения инфекции и может спровоцировать развитие инсульта или инфаркта. Полезно также изучить признаки скрытого заражения крови, которые важно уметь распознать

Инфекции полости рта

Здоровье наших зубов напрямую связано со здоровьем сердца: болезни зубов, гингивит и периодонтит существенно повышают риск развития сердечных заболеваний. Обязательно посещайте стоматолога дважды в год и соблюдайте правила гигиены полости рта – таким образом вы защитите не только ваши зубы, но и сердце!