Опасность утягивающего белья

Проблемы с желудком

Верхний край утягивающих шортов обычно приходится на область между пупком и грудью. Давление на желудок приводит к интенсивной выработке желудочного сока, а это вызывает изжогу и дисфагию — трудности с глотанием.

На желудок давит и бельё, и собирающийся сверху жировой слой. Если выброс кислоты из желудка происходит регулярно, это способствует развитию рака пищевода. Специалисты спорят, насколько вероятно развитие этого заболевания, однако рисковать своим здоровьем, несмотря на то что «красота требует жертв», неосмотрительно.

Давление на позвоночник

Утягивающее бельё работает по принципу корсета и позволяет уменьшить объем талии и бедер без фитнеса и ограничений в еде. Привыкая к поддержке, мышцы живота слабеют, а напряжённые мышцы спины и позвонки оказываются под ненужным давлением. Это приводит к болям в спине.

Дерматиты и грибок

Еще одна проблема в том, что создатели корректирующего белья не ставили перед собой задачу создать предмет гардероба, который «дышит». Плотная синтетическая ткань чаще всего не пропускает кислород, из-за чего довольно часто появляются различные проблемы с кожей, от дерматитов до грибковых поражений.

Нагрузка на вены

Тем, кто находится в группе риска по развитию варикоза, стоит относится к корректирующему белью особенно осторожно, поскольку оно частично перекрывает кровообращение в верхней части ног. Это приводит к варикозу, тромбозам, тромбофлебитам.

Корректирующее бельё в самом деле помогает визуально постройнеть максимум на один размер. Однако стоит ли игра свеч — решайте сами: носите не регулярно, а только по особым случаям. А мы предлагаем изучить безопасные советы, как одеваться, чтобы выглядеть стройнее.