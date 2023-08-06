Холестерин: 5 продуктов, от которых он растёт, и ещё 5, которые его снижают

Чем полезен и вреден холестерин

Холестерин необходим нашему организму. Это своего рода строительный кирпич, без которого невозможно строительство и создание новых тканей и клеток. Кроме того, без холестерина невозможен синтез гормонов, витаминов, нормальная работа иммунной системы и даже расщепление злокачественных опухолей.

Без холестерина мы начинаем болеть и даже можем умереть. Но если уровень холестерина слишком высок (200 мг/дл), образуются бляшки внутри сосудов. Из-за этого к тканям и органам поступает мало крови и кислорода, нарушается нормальная работа организма. Еще одно неприятное последствие – из-за холестерина могут образовываться сгустки крови – тромбы – которые закупоривают сосуды.

К сожалению, повышенный уровень холестерина никак себя не проявляет и единственный способ контролировать его – регулярно сдавать анализы крови. А еще – следить за своим питанием, так как именно то, что мы едим, больше всего влияет на уровень холестерина.

Продукты, которые повышают уровень холестерина

Сладкая газировка

Диета с повышенным содержанием сахара – одна из главных причин повышения уровня «плохого» холестерина ЛПНП, а также одновременного понижения уровня «хорошего» холестерина ЛПВП. К сожалению, сладкие напитки и фруктовые соки – самая распространенная причина постоянно повышенного уровня сахара в крови, так что лучше ими не злоупотреблять. А еще лучше – отказаться от соков и газировки вовсе.

Обработанное красное мясо

Красное мясо необходимо нашему здоровью: холестерин, содержащийся в нем, необходим для создания новых клеток, а также выработки важных гормонов. Но все это справедливо только для красного мяса, приготовленного безопасным способом. Что же касается продуктов, приготовленных из обработанного красного мяса, то многие исследования подтвердили прямую связь между их употреблением и повышенным уровнем опасного холестерина.

Трансжиры

Это, безусловно, самые опасные для нашего здоровья продукты, которые ухудшают состояние практически всех важных органов нашего тела. Хлебобулочные изделия, которые десерты и даже некоторые виды шоколада – все эти продукты могут содержать трансжиры, которые в свою очередь способны резко повысить уровень «плохого» холестерина.

Жареные продукты

Любые продукты, приготовленные во фритюре, стоит есть как можно реже, а лучше всего – отказаться от них вовсе. Масло, используемое во время жарки, разогревается до экстремально высоких температур, что приводит к химическим реакциям, в процессе которых образуются транс-жиры. А транс-жиры повышают уровень холестерина. Так что никаких «фри» — для нашей же пользы.

Лёгкие углеводы

Белый рис, белый хлеб и макароны, приготовленные не из твердых сортов пшеницы – наиболее распространенные примеры легких углеводов. Чем чаще мы их едим, тем выше риск образования воспалительных процессов, а также повышения уровня «плохого» холестерина.

Продукты, которые снижают холестерин

Оливки и оливковое масло

Самый низкий уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы – в тех регионах мира, где оливки и оливковое масло являются обязательной частью повседневного рациона. Исследования подтверждают, что в течение двух часов после употребления уровень холестерина в крови удерживается на безопасном уровне – поэтому оливки и масло, приготовленное из них, стоит есть каждый день.

Авокадо

Очень полезный овощ, богатый полезными ненасыщенными жирами, а также кислотой омега-3, которая жизненное необходима для здоровья наших сосудов. Кроме того, авокадо помогает регулировать баланс «плохого» и хорошего холестерина, защищая тем самым наше сердце.

Лосось

Желательно съедать хотя бы две порции жирной рыбы в неделю – это поддерживает здоровье мозга, сосудов и сердца. Жирные сорта рыбы богаты мононенасыщенными жирами, которые регулируют уровень холестерина, а также жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП.

Лук

Особенный антиоксидант флавонид, которым богат обычный репчатый лук, помогает предотвратить накопление холестериновых бляшек в артериях и поддерживает здоровье сосудов. Кстати, лук-порей и чеснок обладают такими же полезными свойствами – так что ешьте их почаще!

Овсянка

Чем больше клетчатки в вашем рационе, тем ниже содержание вредного холестерина в крови. Овес – один из источников полезных пищевых волокон, которых обычно нам очень не хватает. Только следите за тем, чтобы ваша утренняя каша готовилась из цельных зерен – только они по-настоящему полезны. Узнайте также, каких 7 продуктов избегают врачи-онкологи, и какие 11 продуктов обязательно нужно есть после 50 лет.