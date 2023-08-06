Врачи объяснили, зачем садиться на диету после 50

Как соблюсти баланс бодипозитива и профилактики болезней

Какими бы ни были стандарты, общественное давление или собственные идеалы, не стоит забывать, что масса — это, прежде всего, физиологическое состояние тела в котором мы живем. Когда женщины приближаются к менопаузе или уже пережили ее, вес начинает расти, даже если не менялся режим питания или тренировок. Замедление обменных процессов ведет к набору килограммов — обычно в диапазоне от 1,5 до 15. В среднем, женщины в возрасте набирают каждый год от 500 грамм до 2,5 килограмм.

Мы ни в коем случае не хотим стыдить женщин за их вес или рассказывать о том, как должны выглядеть их тела. Этим успешно занимается целая индустрия, пирующая на наших страхах, комплексах мечтах, и мы очень надеемся, что однажды ситуация изменится. Мы верим, что любое тело заслуживает уважения и любви, а чувство собственного достоинства не связано с размером брюк.

Но мы оказали бы женщинам медвежью услугу, избегая обсуждения медицинских аспектов, связанных с избыточной массой тела. Попробуем соблюсти баланс.

Что говорит медицина об ожирении?

Скорее всего, вы уже слышали о том, что ожирение становится общемировой проблемой. Анализ статистики за десять лет показывает, что к 2016 году доля взрослых с ожирением выросла на треть. Примечательно, скорость прироста заметно у взрослых выше, чем у детей, хотя именно об «эпидемии детского ожирения» обычно трубят заголовки.

Ожирение связано с повышенным риском многих онкологических заболеваний

рак прямой кишки

рак матки

рак почки

рак мозга

рак пищевода

рак поджелудочной железы

рак желчного пузыря

рак щитовидной железы

рак эндометрия

Также мы знаем, что ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на суставы, со временем разрушая их, и является спусковым крючком для приливов при менопаузе.

Что делать, чтобы снизить риск рака и похудеть?

В современном мире еда не просто доступна, она изобильна и стоит совсем недорого. Чаще всего пища переработана бесчисленное количество раз, рафинирована, высококалорийна и настолько тщательно продумана пищевыми технологами, что скорее напоминает наркотик, нежели топливо. Казалось бы, достаточно покупать цельные продукты и готовить самостоятельно, но это, к сожалению, довольно утопично при современном ритме жизни, поглощающем все наше время.

Сегодня рекомендации исследователей можно свести к довольно простому девизу: «Ешьте не слишком много, в основном, растительную пищу». Всё. Для начала этого хватит.

Если вы готовы перейти к следующему шагу, то пусть это будут физические упражнения. Начните двигаться. Вовсе необязательно часами пыхтеть в спортзале, достаточно ходить, играть с детьми и внуками, выгуливать собаку и выбирать пешие прогулки вместо лишней поездки на машине или маршрутке.

Вам не нужно быть совершенной, вы уже достаточно хороши. Важен не результат, а процесс, то, насколько завтра вы станете крепче, здоровее и энергичнее, чем были вчера. Мир всегда готов поставить для вас планку повыше, но чужие стандарты можно отбросить вместе с навязанным чувством вины и наслаждаться собственным прогрессом, изучив, что такое бодипозитив и кому он нужен.