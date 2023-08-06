8 причин ухудшения памяти и почему этот симптом нельзя пропустить

Анемия

Чем ниже уровень гемоглобина в крови, тем меньше кислорода получает мозг и, соответственно, тем труднее ему справляться со своими задачами. Если у вас давно диагностирована анемия, обязательно контролируйте уровень гемоглобина и принимайте меры, если он падает. Если же раньше вы анемией не страдали, сдайте общий анализ крови и обратите внимание на уровень гемоглобина: если он ниже 120 г/л, нужно записаться к врачу.

Воспалительный процесс

Любое воспаление неизбежно вызывает интоксикацию – отравление. И чем оно сильнее, тем больше негативная нагрузка на головной мозг, тем труднее ему справляться с задачами.

Всякий, кто хоть раз болел гриппом или тяжелым ОРВИ помнит это ощущение, когда извилины, кажется, едва шевелятся, а любые задачи, которые раньше решались едва ли не сами собой, сейчас требуют почти сверхъестественных усилий. Сдайте общий анализ крови, обратите внимание на показатели лейкоцитов и СОЭ (скорость оседания эритроцитов): если они высокие, скорее всего, в организме происходит воспалительный процесс, и самое время обратиться к врачу.

Болезни щитовидной железы

Два самых распространенных заболевания щитовидки, гипо- и гипертиреоз, одинаково плохо влияют на нашу память. При гипотиреозе, когда щитовидная железа вырабатывает меньше специфических гормонов, чем нужно нашему организму, обмен веществ замедляется, а сами мы испытываем состояние, напоминающее депрессию, которое сопровождается в том числе и ослабеванием памяти.

Если же гормонов вырабатывается слишком много наша нервная система все время находится в состоянии перенапряжения, нервные клетки истощаются, память и когнитивные способности уменьшаются. Запишитесь к эндокринологу, проверьте состояние щитовидки и сдайте анализы на соответствующие гормоны – это в любом случае стоит делать один раз в год, особенно в тех регионах, где наблюдается дефицит йода и солнечного света.

Гипертония и гипотония

И повышенное (от 130/90 мм ртутного столба и выше), и пониженное (меньше 110/70 мм ртутного столба) артериальное давление плохо сказывается и на памяти, и способности к концентрации и обработке информации. При повышенном давлении сосуды становятся узкими и не могут обеспечить достаточное кровоснабжение мозга, а при низком – напор крови в артериях и сосудах слишком слаб, чтобы доставить мозгу достаточно кислорода. Контролируйте свое давление, особенно если вы старше 40 лет – это один из важнейших показателей нашего здоровья.

Сахарный диабет

Главный источник энергии для нервных клеток – глюкоза. При диабете ее в крови очень много, однако из-за повышенной толерантности к инсулину внутрь клетки «топливо» проникнуть не может, и наш мозг вынужден существовать на голодном пайке. Если вы чувствуете непривычное для вас ухудшение памяти, а также слабость, постоянную жажду и непривычно частую потребность посетить туалет, не затягивайте, проверьте уровень глюкозы в крови.

Обезвоживание

До 10% нашего веса приходится на так называемый обменный объем жидкости. Если мы не восполняем ежедневно ту воду, которую теряем во время сна, физической деятельности или просто обменных процессов, наш организм буквально задыхается от жажды.

Токспоплазмоз

Опасная болезнь, которую можно подхватить, если не соблюдать гигиену в общении с домашними питомцами, особенно во время чистки кошачьего лотка. Нейротоксин, который выделяет токсоплазма, негативно влияет на нервные клетки, угнетает наши когнитивные способности, в том числе и память. Так что, возможно, стоит сдать соответствующие анализы.

Герпес

Мы уже писали о том, насколько опасным может быть этот вирус, даже если он находится в неактивной фазе. Вирус «спит» в ДНК нейронов и при определенных условиях может влиять на их деятельность – разумеется, негативно. Так что если у вас когда-либо было обострение герпеса, то внезапное ухудшение памяти – повод проверить, не активизировалась ли инфекция снова. Особенно если недавно вы переживали серьезный стресс.