6 августа издание New York Times опубликовало интервью с пресс-секретарём московского Кремля Дмитрием Песковым, который публично заявил, что в 2024 года Владимир Путин одержит уверенную победу на следующих выборах президента России. При этом Песков уверен, что Путин сможет собрать более 90 процентов голосов избирателей.

По мнению Дмитрия Пескова, президентские выборы в России являются не демократическим, а бюрократическим процессом. Пресс-секретарь Путина объяснил свою позицию, отметив, что большинство россиян поддерживают действия нынешнего главы государства и готовы снова отдать свой голос за него на выборах.

В том же интервью для газеты NYT Песков сообщил, что в ходе специальной военной операции российские войска не намерены занимать новые территории, однако армия России будет защищать все те земли, которые входят в состав государства согласно действующей Конституции.

Характерно, что в 2024 году президентские выборы также должны пройти в Соединённых Штатах, и о намерениях участвовать в них уже сообщил бывший американский президент Дональд Трамп. В настоящий момент Трампу предъявлены новые обвинения по уголовным делам, связанным со штурмом Капитолия и хранением секретных документов.

Дональд Трамп не считает выдвинутые против него обвинения законными, утверждая, что они были сфабрикованы Министерством юстиции США по приказу Джо Байдена.