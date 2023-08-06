5 или 10 тысяч шагов: сколько нужно пройти в день, чтобы быть здоровыми

Откуда это пошло

Дело было в далеком 1965 году. Через год после летней Олимпиады в Токио, которая вызвала спортивный бум, в продаже появились шагомеры «Manpo-kei». По-японски они звучат как «10 тысяч шагов». В общем, это был маркетинговый ход, который, словно снежный ком, позже оброс разной информацией.

Теорию 10 тысяч шагов поддерживает Всемирная организация здравоохранения, Британский департамент здравоохранения, и, конечно же, жители Японии, которая считается известной всеми миру страной долгожителей.

Сколько это в километрах

Конечно, все индивидуально. У кого-то длинный шаг, у кого-то короткий. И пройденный километраж будет варьироваться в зависимости от этой длины. Но в среднем, считается, что 10 тысяч шагов — это расстояние около 7-8 километров.

Сколько это по времени, вам проще рассчитать самостоятельно. А мы можем дать только приблизительные расчеты. Медленная ходьба это: 4,2 тысячи — 4,8 тысяч шагов в час. Средняя: 5,4 тысячи — 6,6 шагов в час. И быстрая — более 7,2 тысячи шагов в час.

Насколько это полезно

Вот что говорит о ходьбе академик российской Академии медико-технических наук и автор 12 книг о здоровье, Павел Евдокименко: «Ходьба очень полезна, лучшее средство против стресса. Всегда говорю пациентам, что надо ходить – это естественно для человека, который по эволюционной природе охотник и собиратель. Чем больше ходишь, тем быстрее идешь на поправку при любых болезнях.

Заболел или повышенное давление — походи, давление снизится. Проблемы с сердцем — ходи. Простатит — тем более ходи. Это ведь еще и отработка определенных гормонов, к примеру, кортизола. Идеально для сохранения здоровья».

10, 5 или 3 тысячи

Однако не всем подходит такая нагрузка. Павел Евдокименко отмечает: «Когда вы молоды и здоровы, можно начинать с 10 тысяч хоть завтра. Но если у вас убиты колени, это не очень здорово. В этом случае надо начинать постепенно».

С места в карьер не нужно брать офисным работникам, ведущим малоподвижный образ жизни, пожилым, недавно травмированным и ослабленным людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания и диабет 2 типа. Последние исследования показывают, что даже если человек регулярно делает 5 и более тысяч шагов в день, у него уменьшается риск избыточного веса, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

3 тысячи шагов в день, это — образ жизни малоподвижного человека, который ходит в магазины, до остановки общественного транспорта и по дому. Этого, конечно очень мало. Считается, что достаточно всего получасовой прогулки в день, чтобы добрать необходимый минимум (более 5 тысяч шагов). Правда, нужно учитывать, что идти эти 30 минут нужно очень быстро. Нагрузка должна быть интенсивной, тогда ходьба даст нужный эффект.

Как двигаться

Предупреждаем: придется идти очень быстро. Примерно, как будто вы не в первый раз опаздываете на работу, и именно сегодня — производственное совещание с утра, пустой стул будет сразу заметен. Тренеры обещают, что даже полчаса очень интенсивной ходьбы способны помочь сбросить несколько килограммов за месяц без спортзала и тренажеров. Только в этом случае идти нужно так, чтобы даже пробивало в пот.

Конечно, такая интенсивность нагрузки полезна не всем. Поэтому варьируйте ее сами. Просто знайте: чем медленнее вы идете, тем большее расстояние придется пройти. И тем дольше вам придется гулять.

Сколько калорий сжигается

Опять же, все индивидуально. Однако «средние данные по больнице» есть. Взрослый человек тратит на часовую ходьбу примерно 300-400 килокалорий. А любимая всеми «норма» в 10 000 шагов поможет сжечь около 400-600 калорий. Идеальный вариант — каждый день «выгуливать» себя хотя бы по часу. Тогда удастся следить за своим здоровьем, и, возможно, похудеть.