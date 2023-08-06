Не брать на пикник: продукты, которыми проще всего отравиться летом

Ягоды и овощи «с грядки»

Одно из главных летних удовольствий – выбежать утром в сад или огород, сорвать молодой хрустящий огурец, или помидор, или спелую клубнику и немедленно съесть. Осторожно! Почти половина всех летних пищевых отравлений вызвана свежими овощами, фруктами и ягодами. Обязательно тщательно мойте их перед тем, как съесть! Помните: те, что растут в открытом грунте, могут контактировать с землей (источником множества бактерий), а также животными.

Зелень

Листовые зеленые овощи, например, шпинат или салат, летом едва ли не опаснее мяса, позабытого на солнце: норовирус человека, одна из самых распространенных причин пищевого отравления, предпочитает именно широкие прохладные листья этих овощей. Хуже того, он может сохраняться на салате или шпинате в течение нескольких дней. А так как для салатов мы употребляем зелень в свежем виде, не подвергая ее тепловой обработке, риск отравления возрастает. Очень тщательно мойте листья салата, а лучше – обдавайте их кипятком.

Микрозелень

Отличная добавка к салатам и гарнирам, верно? А еще – потенциальный источник листерии и кишечной палочки. Рекомендация та же, что и с листовой зеленью: тщательно мыть и обдавать кипятком.

Дыня и арбуз

Правило, которому вы не должны изменять нигде и никогда: обязательно самым тщательным образом мойте арбузы и особенно дыни перед тем, как нарезать их. Бахчевые культуры буквально лежат на земле весь период своего роста и собирают на свою кожуру настоящий букет опасных бактерий, самые опасные из которых – сальмонелла и листерия. И обязательно храните разрезанную дыню в холодильнике: время, на которое можно оставить дыню на столе, не должно превышать часа или двух.

Свежевыжатый сок

Фреши буквально кишат витаминами, но они не подвергались пастеризации, а значит все бактерии, жившие на кожуре фруктов или овощей, могут оказаться в вашем стакане. Если готовите соки сами, тщательно мойте фрукты и овощи, если покупаете готовые – тщательно следите за процессом.

Домашняя птица

Да, курица и индейка — это то мясо, которым проще всего отравиться. Причем бактерии, живущие в курином мясе, могут вызвать настолько серьезное отравление, что оно может закончиться трагически. Обязательно тщательно мойте руки после контакта с сырым мясом птицы, не используйте нож и разделочную доску, с помощью которых вы резали курицу, для разделки других продуктов и помните, что курицу лучше передержать на огне, чем наоборот.

Устрицы

Вибриоз – возбудитель смертельно опасной инфекции – может скрываться в этих морских деликатесах. Старое правило: нельзя есть морепродукты в месяцы, в названии которых нет буквы «р» — появилось не просто так. Именно в летние месяцы, в жаркую погоду, отравиться морепродуктами и особенно устрицами особенно легко. Но это не значит, что стоит отказываться от полезного лакомства: просто заказывайте их только в проверенных кафе и ресторанах и ни в коем случае не ешьте сырыми.

Говяжий или свиной фарш

Котлетки, которые так славно поджарить на гриле летним вечером, могут содержать опасную кишечную палочку. Хорошая новость: при термообработке она погибает. Плохая новость: если не соблюдать меры предосторожности при готовке, она может попасть на ваши руки, а потом – в рот. Тщательно мойте руки после любого контакта с фаршем, а также нож и разделочную доску.