Убрать живот без упражнений: 8 советов, которые работают

Почему появляется живот?

К сорока годам у многих из нас появляется небольшой животик – даже у тех, кто раньше были счастливой обладательницей крепкого пресса и абсолютно плоского живота. Это неудивительно: во-первых, начинаются гормональные изменения, предшествующие предменопаузе: уровень эстрогена хоть и не критично (пока), но потихоньку сокращается, из-за чего организм активнее накапливает жир по мужскому типу, запасая его в области талии.

Во-вторых, замедляется метаболизм, и мы, сохраняя прежний уровень активности и привычный рацион, отмечаем, что вес стал набираться легче, а сходить – сложнее. Наконец, в-третьих, после 40 лет мы начинаем терять мышечную массу – и, увы, это необратимый процесс, который можно только замедлить, но не остановить.

Ешьте овощи

Хотите избавиться от живота? Начинайте каждую трапезу с порции овощей – свежих или приготовленных на пару. Во-первых, клетчатка полезна для пищеварения и регулирования уровня сахара в крови, во-вторых, овощи заполнят желудок и вы съедите меньше, оставаясь при этом сытыми, а, в-третьих, овощи – это очень, очень полезно для здоровья.

Соблюдайте режим питания

Если вы едите время от времени, то голодая, то переедая, то рано или поздно вам придется толкнуться с проблемой лишнего жира на талии. Во-первых, в такой ситуации организм испытывает стресс и предпочитает запасать энергию, а не тратить ее. А, во-вторых, нерегулярное питание часто является нездоровым: на бегу мы чаще едим жирную пищу, перенасыщенную легкими углеводами и сахаром.

Ешьте молочные продукты. Каждый день

Еще одна причина образования жира в области живота – недостаточно активная работа кишечника. Чаще всего виной тому – недостаток полезных бактерий, которые помогают регулировать пищеварение и поддерживать здоровый метаболизм. А самый простой способ получать достаточно полезный бактерий – есть много молочных продуктов.

Откажитесь от соков и смузи

Увы, диетологи давно не считают соки, в том числе свежевыжатыми, не только полезными, но и безопасными: регулярное употребление соков и смузи существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает накапливать висцеральный жир. Все дело во фруктовом сахаре: когда мы съедаем яблоко или апельсин целиком, мы вместе с фруктозой получаем клетчатку, которая регулирует скорость, с которой сахар попадает в кровь, и его количество. А вот в случае с соком или смузи мы получаем только сахар.

Пейте меньше алкоголя

Во-первых, «пустые» калории, которых много в любых алкогольных напитках, помогают нам толстеть. Во-вторых, регулярное употребление алкоголя, даже в небольших дозах, замедляет наш обмен веществ и организм не перерабатывает жир в энергию, а запасает его. Наконец, в-третьих, алкоголь уничтожает полезные бактерии, которые живут в пищеварительном тракте и помогают в том числе предотвратить появление живота.

...и кофеина!

Да, кофе – это мочегонное средство, и логично предположить, что чем больше его пьешь, тем меньше воды и соли остается в теле. Но увы, на практике все иначе, и злоупотребление кофеином может вызвать обезвоживание организма, ухудшение работы пищеварительной системы – и, как результат, замедление метаболизма и появление живота. Так что если вы хотите избавиться от жира на талии, пейте меньше кофе.

Откажитесь от сои

В соевых бобах содержатся соединения, которые химически сходны с гормоном эстрогеном и, соответственно, обладают теми же эффектами – увеличением веса и вздутием живота. Поэтому важно уменьшить потребление обработанной, неферментированной сои – например, соевого молока или соевой воды.

Пейте мятный чай перед сном

Мята – естественное средство, которое помогает расслабить и успокоить желудочно-кишечный тракт и предупредить вздутие живота. Мятный чай или напиток из воды, в которую добавлены несколько капель масла мяты перечной не только успокоит вашу нервную систему перед отходом ко сну, но и подарит вам плоский животик.