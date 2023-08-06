10 продуктов, которые нельзя есть во время болезни

Если у вас простуда или грипп, избегайте шпината, орехов и брокколи

Шпинат богат гистамином, соединением, вызывающим симптомы, схожие с аллергией. Такая реакция организма может усугубить застойные явления, усилить ощущение усталости и другие недомогания, часто ассоциирующиеся с простудой или гриппом. Похожий эффект оказывает употребление клубники, томатов и цитрусовых.

Орехи содержат важные питательные вещества, помогающие организму бороться с инфекцией, такие как цинк и витамин Е. Но стоит воздержаться от их употребления на ранних этапах болезни, особенно если у вас жар или болит желудок.

Орехи содержат много жиров, из-за чего вашему телу придется усерднее работать над их перевариванием. Это может вызвать расстройство кишечника, что помешает организму бороться с главной проблемой.

Брокколи очень полезна, в ней содержатся питательные вещества, укрепляющие иммунитет, такие как витамины А и С. Но в ней также много клетчатки, которую организму трудно переваривать во время болезни.

Когда болит голова, избегайте выдержанных сыров и ферментированных продуктов

Чем сильнее выдержан продукт, тем больше гистамина вырабатывает организм при его употреблении. Сыры, такие как гауда, швейцарский и пармезан, возглавляют список «правонарушителей». Сыры могут вызвать расширение кровеносных сосудов головного мозга, вызывая головную боль (или усиливая ее).

Ферментированные продукты содержат тирамин — аминокислоту, встречающуюся в квашеной капусте и кимчи, и она также может вызывать головную боль. Некоторым людям тяжело усваивать тирамин, из-за чего они более склонны к такому болезненному «ответу». Употребление ферментированных продуктов может вызвать цепную реакцию, приводящую к спазму кровеносных сосудов головного мозга и к пульсирующей головной боли.

Если у вас кашель или боль в горле, избегайте сырых овощей и цитрусовых

Сырые овощи обычно имеют грубую жесткую текстуру, которая при проглатывании может раздражать горло. Лучше вернуть их в рацион, когда самочувствие вернется в норму.

Употребление цитрусовых во время болезни весьма противоречиво. С одной стороны, они могут зарядить ваш организм витамином С и калием, обеспечить энергией и восстановить водный баланс. С другой стороны, у апельсинов и грейпфрутов высокие уровни кислотности, которые раздражают горло. Возможно, вам лучше временно перейти на другие источники витамин С.

Если у вас тошнота, диарея или боль в животе, избегайте молочных продуктов, отрубей и фасоли

Молочные продукты содержат лактозу, которая расщепляется в желудке специальным ферментом с созвучным именем «лактаза». В условиях гастроэнтерита с диареей воспалительный процесс временно истощает запасы лактазы в слизистой оболочке кишечника. Организму становится нечем усваивать лактозу, и, как результат, употребление молочных продуктов может усилить диарею, вздутие живота и боль.

Отруби богаты нерастворимой клетчаткой, которая заставляет проходить переработанную пищу через кишечник побыстрее. Если вы уже который день царите на фаянсовом троне, подобный эффект будет для вас совершенно излишним. То же самое относится к мюсли, бурому рису и макаронам из цельнозерновой пшеницы.

Фасоль содержит вещества, называющиеся альфа-галактозидазами, которые могут вызывать или усугублять проблемы с пищеварением. Это связано с тем, что ослабленный организм не в состоянии синтезировать достаточное количество необходимого фермента, чтобы полностью переварить их.

Все люди разные, и по-разному реагируют на употребление тех или иных продуктов. Если пармезан утешает ваше сердце при мигрени, а сосуды совсем не против, то вам повезло, ешьте на здоровье.

Важно помнить об ограничениях, которое накладывает на вас нездоровье, и следить за своей индивидуальной реакцией на тот или иной продукт.