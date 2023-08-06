Маргарин, колбаса и ещё 5 продуктов, которые могут ускорить старение

Маргарин

Забудьте это слово! Эмульсионный продукт буквально напичкан вредными трансжирами, которые увеличивают риск хронических заболеваний в разы. Кроме того, этот вид жиров связывают с нарушением водного баланса в организме. Хроническое обезвоживание неизбежно ведет к появлению большого количества морщин и раннему старению органов.

Полуфабрикаты

Да, мы знаем, времени ни на что не хватает, но все же призываем вас не экономить на еде и собственном здоровье. Готовые блюда, которые перед употреблением достаточно прогреть в микроволновке в течение пары минут – очень нездоровая еда, в частности, из-за высокого содержания соли. Ее переизбыток неизбежно ведет к отекам и ухудшению состояния кожи.

Энергетические напитки

Если вам не хватает энергии с утра, просто ложитесь раньше спать! Не «подсаживайте» организм на энергетические напитки – если только вы не планируете состариться на добрые десять лет раньше.

В продукте содержится слишком большое количество сахара, кофеина, натрия и кислоты.

Эта комбинация губительна для эмали зубов и вашей пищеварительной системы. Не говоря уже о мочегонном эффекте напитков, лишающем организм живительной влаги.

Сладости

Если говорить о преждевременном старении, то сахар – ваш враг номер один. Мы не призываем вас полностью отказаться от сладостей, но ограничить их количество жизненно необходимо. Переизбыток глюкозы создает идеальные условия для развития хронических заболеваний и повышает риск диабета. Сахар – это еще и хорошее питание для раковых клеток.

Продукты с высоким гликемическим индексом

Хлеб, паста и другие продукты, произведенные из белой муки, содержат «быстрые» углеводы, потребление которых вызывают стремительный рост уровня сахара в крови.

Его резкое повышение и не менее резкое падение просто не может не отразиться на вашей коже.

Связь потребления продуктов с высоким гликемическим индексом и раннего старения уже доказали ученые. Если на лице стали появляться первые очаги акне и розацеи, пересмотрите ваш рацион – и как можно скорее.

Алкоголь

Только без паники! Бокал хорошего красного вина раз в неделю старушку из вас, конечно, не сделает, но все же стоит помнить о мере. Частое употребление спиртных напитков – особенно, с высоким содержанием сахара – вызывает радикальные изменения в организме, включая дефицит витамина А, который ответственен за обновление клеток.

Колбаса и другие мясные продукты

Недавние исследования показали, что нитраты и нитриты, которые используются для стабилизации мясной составляющей в колбасах и сарделях, значительно повышают риск онкологических заболеваний. Эти вещества в организме преобразуются в свободные радикалы, вызывающие окисление клеток и изменения в их ДНК. Для кожи лица эти процессы губительны.