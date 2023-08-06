Салат, соя, рыба и еще 4 «полезных» продукта, которые разрушают наше здоровье

Йогурт

Белок, пробиотики, молочный жир, кальций – все это делает йогурт действительно очень полезным для здоровья. Но только в том случае, если он приготовлен из цельного, а не обезжиренного, молока, а также не содержит сахара или других подсластителей. В противном случае вместо полезного продукта мы получаем настоящую бомбу замедленного действия, которая однажды может серьезно подорвать здоровье нашего сердца и эндокринной системы.

Соя

Если вы придерживаетесь вегетарианского рациона, скорее всего, соя и продукты из нее – частые гости на вашем столе. Но важно знать, что в сое содержатся эстрогеноподобные изофлавоны, которые могут активировать гены, связанные с опухолями молочной железы. Это не означает, что от сои стоит оказаться полностью – но все же лучше есть ее один-два раза в неделю.

Растительное молоко

Если у вас нет непереносимости лактозы, вам не стоит полностью отказываться от животного молока и заменять его растительными аналогами: овсяным, миндальным, рисовым, кокосовым или соевым. Во-первых, эти напитки сильно уступают коровьему или козьему молоку по содержанию полезных жиров, кальция и витамина D. А, во-вторых, в качестве загустителя для растительного молока часто используется добавка каррагинан, которая повышает вероятность болезни раздраженного кишечника и даже рака толстой кишки.

Обезжиренные заправки для салата

Нет ничего лучше для заправки салата, чем натуральный йогурт или растительное масло. Готовые заправки для салата, как правило, перенасыщены солью а сахаром, а обезжиренные – особенно. В итоге мы повышаем риск гипертонии и диабета, думая, что заботимся о своем здоровье.

Тунец

Тунец – один из тех видов рыбы, в мясе которой накапливается ртуть, что может быть опасно для нашего мозга и нервной системы. это не значит, что от тунца стоит отказаться полностью (в конце концов, в нем много полезных жирных кислот), но стоит есть его не чаще одного-двух раз в месяц.

Мюсли

Думаете, это полезный завтрак? Нет, это калорийная бомба, в которой содержится почти треть суточной нормы калорий: в стандартной порции от 200 до 300 калорий, от 12 до 16 граммов сахара, от 3 до 15 граммов жира и примерно 40 граммов углеводов. А так как обычно к мюсли добавляют йогурт или сладкие фрукты, смело добавляйте еще как минимум 300 калорий – и вот, вы еще только позавтракали, а 600 калорий уже внутри.

Диетические напитки

Сладкая газировка и соки (даже свежевыжатые) опасны для сердца, так как по сути представляют собой раствор сахара, но еще хуже так называемые диетические, в которых сахар заменен его имитаторами. Регулярное употребление «нулевых» напитков серьезно повышает риск болезней сердца – а еще риск рака и деменции.