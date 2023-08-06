Шесть продуктов, которые уменьшают риск инсульта почти на четверть

Овсянка

Овсянка помогает держать под контролем уровень «плохого» холестерина ЛПНП: благодаря высокому содержанию клетчатки, овсянка помогает снизить уровень опасного холестерина и защитить наши артерии – а значит и снизить риск инсульта.

Черника

А также ежевика, голубика, черная смородина и другие черные и красные ягоды. В них много антиоксидантов, которые способствуют расширению кровеносных сосудов, налаживая тем самым кровоток и снижая артериальное давление.

Летом можно есть ягоды свежими, а зимой добавлять замороженные или сушеные в вашу овсяную кашу. Антиоксиданты также помогают расширению кровеносных сосудов, чтобы поддерживать сильный кровоток, одновременно уменьшая воспаление Старайтесь от семи до десяти порций фруктов и овощей каждый день, чтобы предотвратить риск инсульта. Чашка черники считается двумя порциями к вашей цели.

Молоко

Люди, которые регулярно пьют молоко, в итоге имеют более низкий риск развития гипертонии, чем те, кто от него отказывается – таковы результаты исследования, проведенного специалистами австралийского университетом Монаш. К схожим результатам пришли авторы японского исследования, в котором приняли участие более 3 тысяч человек: наблюдение за их здоровье в течение 22 лет показало, что 2 стакана молока в день вдвое снижает риск инсульта. Вероятнее всего, все дело в магнии, кальции и калии, которых много в молоке и которые очень важны для здоровья сердца и сосудов.

Бананы

Даже если у вас гипертония, употребление большого количества калия и продуктов, его содержащих, может помочь в снижении кровяного давления. Ежедневная суточная норма для взрослого – 4700 миллиграммов в день. Чемпионы по содержанию калия – это, конечно же, бананы. Причем врачи рекомендуют выбирать зеленые, не совсем созревшие: в них много особого крахмала, который снижает чувствительность к инсулину. Это поможет не только снизить риск диабета, но и улучшить кровоток, а значит – снизить давление.

Шпинат

Много магния, а еще – фолиевой кислоты и витамина В. Как показали результаты исследования, опубликованного в журнале Американской медицинской ассоциации, диета, богатая фолиевой кислотой, снижает риск инсульта даже у людей с гипертонией.

Миндаль

Мононенасыщенные жиры, которыми богат миндаль, помогают держать уровень холестерина под контролем, снижая «вредный» и повышая «полезный». А также в миндале много витамина Е, который предотвращает образования вредного налета в ваших артериях.