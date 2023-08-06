7 факторов, приближающих сердечный приступ

Раздражительность

Если стресс и нарушение планов всерьез выбивает вас из колеи, если расстроившись, вы превращаетесь в самого раздражительного человека в мире, вам стоит особенно внимательно следить за здоровьем сердца. Исследователи из Университета Австралии опросили 313 пациентов, которые перенесли сердечный приступ, об уровне их гнева до появления симптомов.

И обнаружили, что у пациентов в 8,5 раз чаще случается сердечный приступ в течение двух часов после интенсивного всплеска гнева. Так что чем чаще вы злитесь, тем выше ваши шансы на сердечный приступ.

Работа за компьютером

Всем офисным работникам стоит прислушаться: работа за компьютером больше 6 часов в день повышает риск сердечного приступа на 125%. Все дело, конечно же, в сидячем образе жизни, а еще – в повышенном стрессе, который мы испытываем, заставляя наш мозг обрабатывать большое количество информации. Если у вас нет возможности или желания менять профессию, то хотя бы устраивайте 10-минутные перерывы каждый час для небольшой разминки, а в конце дня гуляйте или занимайтесь медитацией.

Недостаток сна

Если вы в течение длительного времени (две недели и дольше) спите менее семи часов в день, ваш риск сердечного приступа повышается в пять раз. Не жертвуйте сном!

Загрязнённый воздух

Городской смог может быть опасен не только для наших легких, но и для нашего сердца. Как выяснили исследователи из Бостонского университета, жизнь в районе с высоким уровнем загрязнения воздуха повышает вероятность сердечного приступа на 70% — еще один довод в пользу переезда!

Развод

Исследователи из Медицинской школы Университета Дьюка провели 18-летнее исследование, в котором приняли участие почти 16 000 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 80 лет, которые хотя бы раз были женаты. Каждые два года исследователи оценивали семейное положение участников и общее состояние здоровья. У разведенных женщин вероятность сердечного приступа на 25 процентов выше, чем у тех, кто остался в браке. А у женщин, которые разводились два или больше раз, в итоге риск сердечного приступа повышался на 77%.

Грипп

Сердечный приступ – одно из самых распространенных осложнений гриппа. Как показали результаты исследования, опубликованного в Медицинском журнале Новой Англии, показало: в течение недели после наступления гриппа риск сердечного приступа возрастает в шесть раз. Поэтому особенно важно соблюдать постельный режим во время болезни, а в течение как минимум двух недель после прекращения симптомов не подвергать себя повышенным физическим и психическим нагрузкам и немедленно обращаться к врачу при малейших подозрениях на сердечный приступ.

Семейная история

Болезни сердца относятся к тем недугам, которые мы можем получить «по наследству» от наших родных. Если ваши родители, бабушки и дедушки или даже кровные братья и сестры перенесли сердечный приступ, ваш личный риск возрастает примерно на 10% за каждого заболевшего.