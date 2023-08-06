5 способов проверить здоровье, не выходя из дома

Щитовидная железа

Встаньте, закройте глаза, вытяните руки перед собой ладонями вверх, раздвиньте пальцы и попросите кого-нибудь аккуратно положить вам на пальцы лист бумаги. Если пальцы и лежащая на них бумага начнут отчетливо дрожать, вам стоит обратиться к эндокринологу и провести исследование щитовидной железы – возможно, ее функция нарушена.

Дыхательная система и сердце

Для проведения этого теста вам понадобится секундомер. Сидя на стуле, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. После чего сделайте глубокий вдох, затем выдох и задержите дыхание. Засеките время, в течение которого вы сможете задержать дыхание.

Отдохните две-три минуты, затем сделайте несколько привычных вдохов и выдохов, после чего еще один вдох (примерно на 80% от максимального) и снова задержите дыхание. Если вы смогли задержать дыхание на 25-30 секунд на выдохе и на 40 секунд на вдохе – с вашими легкими и сердцем, скорее всего, все в порядке. А вот если «сдались» чем меньший промежуток времени, возможно, эти органы ослаблены и нуждаются в помощи.

Позвоночник

Разденьте до пояса, наклонитесь вперед и попытайтесь дотянуться до пола ладонями. Кто-нибудь из близких в этот момент пусть оценит ровность вашего позвоночника – в идеале все позвонки должны быть выстроены в одну прямую линию и находиться на одном уровне, не выступая и не «вдавливаясь». Если же позвонки отклоняются вправо или влево, это говорит о сколиозе – заболевании позвоночника, которое может привести к нарушению правильного расположения внутренних органов.

Далее сядьте на пол, прямые ноги разведите в стороны, между ступнями положите линейку так, чтобы нулевое деление приходилось на один уровень с пятками. Вытяните руки вперед и начинайте тянуться за ними, не сгибая колени. Если можете дотянуться до отметки в 15 см и далее, позвоночные суставы и мышцы в отличном состоянии. От 5 до 15 см – тоже хорошо, а вот если результат меньше 5 см, вам стоит обратить пристальное внимание на здоровье позвоночника.

Отёки

Нажмите большим пальцем на область в верхней части стопы: если ямка исчезла в течение нескольких секунд после того, как вы убрали палец, ваш организм прекрасно справляется. Если же углубление сохраняется, скорее всего, у вас появилась склонность к задержке жидкости, и вам стоит обратиться к врачу.

Циркуляция крови

Опустите кончики пальцев в стакан с очень холодной водой на 30 секунд. Если в результате их цвет изменился, они побелели или даже посинели, у вас нарушена циркуляция крови.