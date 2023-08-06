7 идеальных продуктов, в которых белка больше, чем в яйце

Тунец

Эту рыбу не стоит есть слишком часто, так как она склонна накапливать ртуть, но время от времени вполне можно позволить себе сэндвич с тунцом на завтрак. Как всякая жирная рыба, он богат полезными кислотами омега-3, которые защищают наше сердце, сосуды и даже мозг, а еще в тунце ну очень много белка!

Арахис

В 30 граммах этих орехов содержится 7 граммов белка – это примерно 1/10 от суточной потребности. Кроме того, в арахисе много моно- и полиненасыщенных жиров, фолиевой кислоты и витамина Е. Можно растереть арахис в пасту и есть ее с фруктами и цельнозерновым хлебом, а можно просто съесть орехи с чаем.

Греческий йогурт

В одной порции содержится 17 граммов белка – и это действительно много. Но самое важное: йогурт должен быть натуральным, без сахара, переработанных фруктов и других наполнителей. В противном случае вместо очень полезного завтрака вы получите сахарную бомбу.

Твёрдый сыр

Те, кто съедают в день несколько кусочков твердого сыра, в итоге лучше защищены от инсульта, утверждают исследователи. А еще сыр – это источник белка, причем очень вкусный.

Тыквенные семечки

Если вы любите кашу, салат или йогурт на завтрак, добавьте к ним горсть тыквенных семечек: во-первых, они богаты полезным для сердца магнием, а, во-вторых, в них много белка. Отличный выбор!

Тофу

Его можно добавить к омлету, можно просто пожарить – и это будет блюдо, наполненное магнием, медью, цинком, витамином B1 и белком.

Овсяные хлопья

Овсянка, сэр! Это не только вкусно, не только помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови, не только восполняет дефицит клетчатки (необходимой для здорового кишечника и быстрого метаболизма) – в овсяных хлопьях еще очень много белка. Так что ешьте кашу – и будьте здоровы и красивы!

Творог

Только не обезжиренный: именно молочный жир делает творог таким полезным. Ведь и кальций, и витамин D усваиваются только «в комплекте» с жиром. И, конечно же, белок – его по-настоящему много в твороге!